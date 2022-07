Taranto | spaccio di droga | otto arresti Polizia

(Di venerdì 1 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Alle prime luci dell’alba di ieri mattina, la Squadra Mobile diha dato esecuzione ad 8 ordinanze di custodia cautelare (di cui 6 in carcere e 2 aglidomiciliari nei confronti di pregiudicati, presunti responsabili del reato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. L’articolata ed intensa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di, rappresenta una “costola” di una precedente e più complessa attività investigativa avviata a seguito dell’omicidio, avvenuto nella serata del 16 dicembre 2020, allorquando fu rinvenuto, all’interno del vespaio delle fondamenta di uno stabile del rione “Tamburi”, il cadavere di uomo. La ricostruzione indiziaria della vicenda portò all’adozione del fermo di ...

