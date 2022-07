Scontro tra 4 auto sulla statale 268 nel napoletano, 6 feriti (Di venerdì 1 luglio 2022) Scontro tra 4 auto sulla statale 268, la cosiddetta “del Vesuvio”. Nel violento impatto, secondo quanto si apprende sono rimaste ferite 6 persone. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 luglio, all’altezza del km 12 in località Nola. Nola, Scontro tra auto sulla statale 268 Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 1 luglio 2022)tra 4268, la cosiddetta “del Vesuvio”. Nel violento impatto, secondo quanto si apprende sono rimaste ferite 6 persone. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 luglio, all’altezza del km 12 in località Nola. Nola,tra268 Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

