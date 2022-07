Scadenze luglio: ferie, assegnazioni provvisorie, scioglimento riserva titoli in GaE e GPS (Di venerdì 1 luglio 2022) Le Scadenze del mese di luglio riguardano le ferie, le assegnazioni provvisorie e lo scioglimento della riserva per i titoli in GaE e GPS. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 1 luglio 2022) Ledel mese diriguardano le, lee lodellaper iin GaE e GPS. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Scadenze luglio: ferie, assegnazioni provvisorie, scioglimento riserva titoli in GaE e GPS - bizcommunityit : Scadenze fiscali luglio 2022, dalle imposte al modello 730: adempimenti e novità #scadenzefiscali - PGhirardato : RT @CollegioCA: Sono aperte sul nostro sito le call for application Allievi Honors Program per A.A.2022-23. Ecco le scadenze per sottoporre… - CollegioCA : Sono aperte sul nostro sito le call for application Allievi Honors Program per A.A.2022-23. Ecco le scadenze per so… - infoiteconomia : Novità e scadenze fiscali luglio 2022: fattura elettronica, rottamazione-ter, POS -