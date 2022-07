Quando si gioca la Supercoppa Italiana? Ufficializzati luogo e data

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 1 luglio 2022) Lo scenario che ospiterà la2022/23 avrà per la decima volta nella sua storia tinte straniere, il derby della Madonnina avràa Ryadh, in Arabia Saudita. 18 Gennaio 2023, questa laufficiale nella Milan e inter torneranno ad affrontarsi in una finale, non accadeva dal 2011, proprio in occasione della medesima competizione, nella quale il Milan guidato da Massimiliano Allegri vinse in rimonta per 2 a 1. Milan InterManca l’ufficialità solamente per l’orario di inizio della gara, per questa edizione il nome inedito che farà da cornice alla competizione sarà: EA Sports Supercup. Stefano Pioli e Simone Inzaghi, nel corso della loro carriera, si sono affrontati rispettivamente dieci volte, il bilancio vede il tecnico nerazzurro in vantaggio (5 vittorie e ...