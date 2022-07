Pirlo versa 500 mila euro di caparra per una villa a Forte dei Marmi, ma è sotto sequestro (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Tribunale civile di Lucca ha disposto il sequestro della proprietà di lusso in Versilia che l’ex calciatore, Andrea Pirlo, stava per acquistare da un oligarca russo. Come riporta La Nazione, il complesso è composto di due abitazioni collegate tra di loro che il magnate aveva rilevato per un importo di 7,2 milioni di euro. Poi con lo scoppio della guerra in Ucraina, l’imprenditore russo ha pensato di disfarsene (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Tribunale civile di Lucca ha disposto ildella proprietà di lusso in Versilia che l’ex calciatore, Andrea, stava per acquistare da un oligarca russo. Come riporta La Nazione, il complesso è composto di due abitazioni collegate tra di loro che il magnate aveva rilevato per un importo di 7,2 milioni di. Poi con lo scoppio della guerra in Ucraina, l’imprenditore russo ha pensato di disfarsene (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Pubblicità

Corriere : Pirlo versa mezzo milione per villa a Forte dei Marmi. Ma è di un oligarca russo ed è sotto sequestro - gnu4545 : #Pirlo versa 500 mila euro di caparra per una villa a Forte dei Marmi, ma è sotto sequestro. Nomen Omen. ?? - Brigante1959 : RT @SkyTG24: Pirlo versa 500 mila euro di caparra per una villa a Forte dei Marmi, ma è sotto sequestro - SkyTG24 : Pirlo versa 500 mila euro di caparra per una villa a Forte dei Marmi, ma è sotto sequestro - realwarriale2 : RT @leggoit: Andrea Pirlo, la beffa: versa la caparra per la villa dell'oligarca russo a Forte dei Marmi, ma non l'avrà -