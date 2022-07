Paola Turci, insulti omofobi sui social: quando l’odio desta più scalpore dell’amore (Di venerdì 1 luglio 2022) La notizia del matrimonio, giovedì 30 giugno, ha destato scalpore, diventando immediatamente virale, rimbalzando sui situi web e sui social, fino ad arrivare sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno (con un’unione civile, visto che nemmeno l’essere vip consente di aggirare l’assurda legge che in Italia non contente il matrimonio egualitario tra persone dello stesso sesso) domani, sabato 2 luglio, nella splendida cornice di Montalcino. Ma se i bagliori dello scoop non si sono ancora spenti, quello che si è acceso dopo che l’informazione è diventata di dominio pubblico è anche il fuoco dell’omofobia. Ancora e ancora. E meno male che il mese del Pride, dell’orgoglio e delle rivendicazioni della comunità Lgbtq+ si è appena concluso (anche se ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 1 luglio 2022) La notizia del matrimonio, giovedì 30 giugno, hato, diventando immediatamente virale, rimbalzando sui situi web e sui, fino ad arrivare sulle prime pagine dei quotidiani di oggi.e Francesca Pascale si sposeranno (con un’unione civile, visto che nemmeno l’essere vip consente di aggirare l’assurda legge che in Italia non contente il matrimonio egualitario tra persone dello stesso sesso) domani, sabato 2 luglio, nella splendida cornice di Montalcino. Ma se i bagliori dello scoop non si sono ancora spenti, quello che si è acceso dopo che l’informazione è diventata di dominio pubblico è anche il fuoco dell’a. Ancora e ancora. E meno male che il mese del Pride, dell’orgoglio e delle rivendicazioni della comunità Lgbtq+ si è appena concluso (anche se ...

CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - IlContiAndrea : Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno sabato 2 luglio al Comune di Montalcino, seguito da una cena al caste… - Luce_news : Paola Turci, insulti omofobi sui social: quando l’odio desta più scalpore dell’amore - gianluigirestiv : RT @Lisaonthesofa: Stupore per l'annuncio del matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci. Sinceramente a me sembrava strano prima, quan… -