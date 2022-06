Oroscopo giornaliero | 1 luglio 2022

(Di venerdì 1 luglio 2022) La luna in Leone crea una connessione armoniosa con Giove in Ariete alle 11:49, ispirando un’atmosfera espansiva e trovandoci a sentirci particolarmente in contatto con le nostre voci interiori e desiderosi di esplorare nuove possibilità. La luna si connette con Venere in Gemelli alle 17:59, portando un’energia divertente e civettuola, ma intense conversazioni potrebbero aver

Pubblicità

Iniziamo il nostro appuntamentodegli Astri per anticiparvi l'di Paolo Fox di domani 30 giugno. L'astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati ...Iniziamo il nostro appuntamentodegli Astri per anticiparvi l'di Paolo Fox di domani 29 giugno. L'astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati ...Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l'Oroscopo di Paolo Fox di domani 1 luglio.È pronto l'oroscopo di Branko del 1° luglio. L'amatissimo astrologo capodistriano è pronto a rivelare cosa hanno in serbo le stelle per il primo giorno del ...