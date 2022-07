Pubblicità

Calciomercato.com

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Calciomercato Non solo: i fedelissimi di Mou dal mercato Manca solo l'ufficialità per il trasferimento alla Roma del centrocampista serbo, ...Il centrocampista, reduce da una buona stagione, può arrivare assieme aper rinforzare il ... Lol'edizione odierna del quotidiano catalano Sport, che riferisce di come l'olandese abbia ... Matic anticipa il rientro: è già a Roma MATIC ROMA – Manca sempre meno all’inizio della preparazione in vista della prossima stagione. La Roma si ritroverà a Trigoria il 5 luglio dopo le visite mediche per iniziare una prima fase di lavoro ...Il serbo di nuovo nella Capitale Oggi, intanto, sbarcano in città Svilar e Matic. Il giovane portiere, svincolato a parametro zero dal Benfica, ha già svolto le visite mediche per la Roma a Parigi e o ...