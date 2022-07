LIVE Sinner-Isner 6-4 7-6 4-3, Wimbledon 2022 in DIRETTA: l’azzurro conduce il terzo set (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 CHIUSURA IN AVANZAMENTO DI Sinner 15-0 Buona prima di Isner. 4-3 Chiusura a rete di Sinner in avanzamento. 40-15 Prima vincente dell’italiano. 30-15 Diritto lungolinea in rete di Isner. 15-15 Ottima prima dell’italiano. 0-15 DIRITTO VINCENTE DI Isner! Gran colpo indietreggiando del tennista americano. 3-3 Isner tiene il servizio con qualche problema. 40-30 Buona prima dell’americano. 30-30 Servizio e diritto di Isner. 15-30 Gran punto in risposta dell’italiano. 15-15 BACK PAZZESCO DI ROVESCIO DI Sinner 15-0 Servizio e diritto in contotempo di Isner. 3-2 Il talento altoatesino è avanti nel terzo set. 40-30 Sinner carica da ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 CHIUSURA IN AVANZAMENTO DI15-0 Buona prima di. 4-3 Chiusura a rete diin avanzamento. 40-15 Prima vincente dell’italiano. 30-15 Diritto lungolinea in rete di. 15-15 Ottima prima dell’italiano. 0-15 DIRITTO VINCENTE DI! Gran colpo indietreggiando del tennista americano. 3-3tiene il servizio con qualche problema. 40-30 Buona prima dell’americano. 30-30 Servizio e diritto di. 15-30 Gran punto in risposta dell’italiano. 15-15 BACK PAZZESCO DI ROVESCIO DI15-0 Servizio e diritto in contotempo di. 3-2 Il talento altoatesino è avanti nelset. 40-30carica da ...

