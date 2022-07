Incendio alle nozze di Neva Leoni: "Disastro imprevedibile" (Di venerdì 1 luglio 2022) Neva Leoni ha confessato che sarebbe avvenuto un terribile incidente mentre lei e Claudio Colica si stavano sposando. Incendio alle nozze di Neva Leoni: “Disastro imprevedibile” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 1 luglio 2022)ha confessato che sarebbe avvenuto un terribile incidente mentre lei e Claudio Colica si stavano sposando.di: “” su Donne Magazine.

Pubblicità

infoitinterno : Incendio spinto dal vento vicino alle case - UnfoldingRoma : Incendio Su Via Salaria Nuova: Le Fiamme Arrivano Vicino Alle Abitazioni Articolo di Erika Gottardi - clicca qui pe… - ParliamoDiNews : Paradiso delle Signore: Neva Leoni sposa ma scoppia l`incendio alle nozze #IlParadisoDelleSignore #1luglio - Cinzia242 : RT @romatoday: Incendio in un deposito di camion, il fumo nero alle porte di Roma - stepami1976 : RT @RadioTrincea: Se vi sento parlare ancora di rivoluzione vi incendio. Il rivoluzionario è rivoluzionario sempre, non solo quando viene m… -