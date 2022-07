Incendi, Ispra: nel 2021 bruciato il triplo degli ettari del 2020 (Di venerdì 1 luglio 2022) commenta Nel 2021 gli Incendi hanno bruciato in Italia 'il triplo degli ettari del 2020', colpendo soprattutto aree del Mezzogiorno. Lo afferma l'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 1 luglio 2022) commenta Nelglihannoin Italia 'ildel', colpendo soprattutto aree del Mezzogiorno. Lo afferma l', l'Istituto superiore per la protezione e la ...

Pubblicità

greenbluegedi : I dati Ispra sugli incendi 2021: Sicilia la più colpita, in Sardegna il rogo più esteso - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Incendi, Ispra: nel 2021 bruciato il triplo degli ettari del 2020 #ministerodellatransizioneecologica #mezzogiorno #i… - MediasetTgcom24 : Incendi, Ispra: nel 2021 bruciato il triplo degli ettari del 2020 #ministerodellatransizioneecologica #mezzogiorno… - Manuela_43565 : RT @SardegnaG: La #mappa degli #incendi in #Sardegna nel 2021, elaborata dall'Ispra, il rogo più importante dell'anno in Italia è stato que… - rtl1025 : ??L'ondata di #incendi in Italia nel 2021 ha bruciato 'il triplo degli ettari del 2020', colpendo soprattutto il… -