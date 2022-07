Gustavo Scarpa calcia la… scarpa del guardalinee e crolla a terra | scene esilaranti in campo | VIDEO

(Di venerdì 1 luglio 2022) Il calcio è in grado di regalare grande spettacolo, ma anche episodi curiosi. L’ultimo si è registrato in Copa Libertadores, in occasione della gara tra Cerro Porteño e Palmeiras, il match è stato caratterizzato da un giallo che ha fatto il giro del web. Il centrocampista del Palmeirase l’assistente Alexander Guzman sono diventati virali sui social. Il motivo?era intento a battere un calcio d’angolo, quando ad un certo punto èto asenza riuscire a colpire il pallone. Il replay ha poi chiarito l’episodio. Iltore ha colpito il piede deled è finito in. L’arbitro ha fermato il gioco per chiedere spiegazioni sull’accaduto. L’errore è stato commesso dal ...

... il 27enne avanti del Verdão ha aperto le marcature allo scoccare del 60' con un colpo di testa in tuffo su cross die ha raddoppiato al 69' (sul filo del fuorigioco) con un tocco da ...... successo costruito nel primo tempo dopo la rete annullata per offside a Murilo Cerqueira al 6 arrivano le reti di Rony al 12 e 34 e in mezzo al 18 quella di. Nella ripresa, a tre ...