Grande Fratello Vip 7, svelati i primi tre concorrenti certi (Di venerdì 1 luglio 2022) Stando a quanto dichiarato da Alfonso Signorini su Instagram, il Grande Fratello Vip 7 potrebbe esordire già lunedì 12 settembre 2022, ovvero una settimana prima di quanto previsto inizialmente. E secondo i rumors questo perché il cast è praticamente formato, anche se la maggior parte dei vipponi che prenderanno parte al reality show di Canale 5 sono ancora top secret. Ce ne sono tuttavia tre che sono praticamente sicuri: si tratta di Chadia Rodriguez – rapper 23enne di origini spagnole e marocchine, che conduce su Real Time il format "Sex, lies & Chadia", Asia Gianese – influencer tra le più controverse dei social – e Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e padre di sua figlia Luna Marì.

