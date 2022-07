Everton | idea per il dopo Richarlison

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @GabryOnc: L'idea della #Juventus sarebbe quella di riscattare #Kean dall''#Everton per 28 milioni di euro circa e di scambiarlo con il… - PSGRelay : RT @GabryOnc: L'idea della #Juventus sarebbe quella di riscattare #Kean dall''#Everton per 28 milioni di euro circa e di scambiarlo con il… - GabryOnc : L'idea della #Juventus sarebbe quella di riscattare #Kean dall''#Everton per 28 milioni di euro circa e di scambiar… -

Footballnews24.it

L'della Juventus è quella di anticipare di un anno il riscatto dall'per 28 milioni, più i 4 di ingaggio previsti per la seconda stagione. E poi subito barattare l'attaccante per il ...Molto più semplice accontentarsi di Allan, che l'libera prima della naturale scadenza. Lazio, pazzaKarius per la porta: che fine aveva fatto il portiere che costò una Champions al ... Calciomercato Chelsea, idea Richarlison per l’attacco: Tuchel ci prova As the report goes, Spurs are looking to bolster both their central midfield options and their homegrown options, and the 29 year old Lingard — still England’s bright young midfield talent of the ...The club's financial issues have been well-documented, and uncertainty remains as to how much Frank Lampard will be given to spend in the current transfer window.