Due arbitri sanniti “promossi”: Caputo in serie C, Cavalli sale in D (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Due grandi notizie per gli arbitri beneventani. Il Comitato Nazionale dell’Associazione italiana arbitri, infatti, ha annunciato la promozione di Antonio Caputo in serie C, dopo una esperienza di tre anni come assistente arbitrale a disposizione della CAN D. Luca Cavalli, arbitro da otto stagioni a disposizione dell’organo tecnico regionale, è stato promosso nella Commissione arbitri nazionale di serie D. Due notizie molto prestigiose nel panorama arbitrale sannita: Luca e Antonio, impegnati attivamente anche nella vita associativa, contribuiranno a rappresentare sul territorio nazionale il gruppo di associati beneventani. Il Presidente di Sezione Daniele Mazzulla: “A Luca e Antonio gli auguri miei personali, del consiglio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Due grandi notizie per glibeneventani. Il Comitato Nazionale dell’Associazione italiana, infatti, ha annunciato la promozione di AntonioinC, dopo una esperienza di tre anni come assistente arbitrale a disposizione della CAN D. Luca, arbitro da otto stagioni a disposizione dell’organo tecnico regionale, è stato promosso nella Commissionenazionale diD. Due notizie molto prestigiose nel panorama arbitrale sannita: Luca e Antonio, impegnati attivamente anche nella vita associativa, contribuiranno a rappresentare sul territorio nazionale il gruppo di associati beneventani. Il Presidente di Sezione Daniele Mazzulla: “A Luca e Antonio gli auguri miei personali, del consiglio ...

