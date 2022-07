Covid, “con antivirale Molnupiravir meno interventi respiratori e recupero più veloce per i pazienti lievi ma ad alto rischio” (Di venerdì 1 luglio 2022) Da gennaio viene somministrato anche in Italia, ma dagli Usa ora arriva uno nuovo studio sull’antivirale Molnupiravir (Merck), tra i primi farmaci messi a punto per contrastare il Covid. Secondo l’analisi il composto riduce la necessità di interventi respiratori e di visite d’urgenza per i pazienti con Covid in forma lieve, ma ad alto rischio di progredire verso una forma grave di malattia. Lo studio è stato pubblicato sugli Annals of Internal Medicine e condotto da Matthew Johnson, della Merck & Co. Tra gli autori dello studio c’è anche Matteo Bassetti, del Policlinico San Martino e Università di Genova. Si tratta di un’analisi secondaria dei dati raccolti nell’ambito dello studio clinico MOVe-OUT che ha rilevato, dunque, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Da gennaio viene somministrato anche in Italia, ma dagli Usa ora arriva uno nuovo studio sull’(Merck), tra i primi farmaci messi a punto per contrastare il. Secondo l’analisi il composto riduce la necessità die di visite d’urgenza per iconin forma lieve, ma addi progredire verso una forma grave di malattia. Lo studio è stato pubblicato sugli Annals of Internal Medicine e condotto da Matthew Johnson, della Merck & Co. Tra gli autori dello studio c’è anche Matteo Bassetti, del Policlinico San Martino e Università di Genova. Si tratta di un’analisi secondaria dei dati raccolti nell’ambito dello studio clinico MOVe-OUT che ha rilevato, dunque, ...

Pubblicità

vascorossi : Non sempre è stato facile, soprattutto con il covid che gira molto ancora. Abbiamo fatto di tutto per non saltare u… - NicolaPorro : ?? Riparte la liturgia del terrore: cosa vogliono fare con le mascherine ?? - repubblica : Covid, per il primario Carlo Mosca chiesti 24 anni di carcere: 'Uccise due pazienti con farmaci letali per liberare… - FloydJethro69 : RT @fratotolo2: “Grazie al vaccino (tre dosi), #Amadeus si è preso il Covid con sintomi piuttosto pesanti” (semicit) - MaxJWWallace : RT @AStramezzi: L’Avv. Alessandro Fusillo, pacatamente ma con molta decisione riepiloga tutte le violazioni del Diritto che hanno caratteri… -