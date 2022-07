Cagliari, giocatori in fuga: in 10 lasciano il club (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – “Alla scadenza del 30 giugno 2022 si è concluso il rapporto contrattuale che legava dieci calciatori al club”. Lo annuncia il Cagliari sul suo sito. “Dopo 8 stagioni e 187 partite lascia il Cagliari Luca Ceppitelli: durante la sua lunga permanenza nell’Isola il difensore ha indossato la fascia di capitano e realizzato 10 reti, tra gli artefici di una promozione. Terminano la loro esperienza in Sardegna Charalampos Lykogiannis, per il laterale greco 109 presenze e 5 reti, Alberto Grassi, Dalbert, Keita Balde, Matteo Lovato, Kevin Strootman, Daniele Baselli, Damir Ceter, Federico Marigosu. A tutti va il ringraziamento per quanto dato alla causa rossoblù e l’augurio di un buon proseguimento di carriera”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – “Alla scadenza del 30 giugno 2022 si è concluso il rapporto contrattuale che legava dieci calciatori al”. Lo annuncia ilsul suo sito. “Dopo 8 stagioni e 187 partite lascia ilLuca Ceppitelli: durante la sua lunga permanenza nell’Isola il difensore ha indossato la fascia di capitano e realizzato 10 reti, tra gli artefici di una promozione. Terminano la loro esperienza in Sardegna Charalampos Lykogiannis, per il laterale greco 109 presenze e 5 reti, Alberto Grassi, Dalbert, Keita Balde, Matteo Lovato, Kevin Strootman, Daniele Baselli, Damir Ceter, Federico Marigosu. A tutti va il ringraziamento per quanto dato alla causa rossoblù e l’augurio di un buon proseguimento di carriera”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

