Baby Shark’s Big Show torna su Nick Jr con i nuovi episodi

(Di venerdì 1 luglio 2022) : dal 4 luglio i bambini potranno ritrovareShark, il suo migliore amico ovvero il pesciolino William e tutta la loro colorata famiglia Dal 4 Luglio tutti i giorni alle 10:30 e alle 18:40 in esclusiva suJr, il brand prescolare di Paramount in onda sul canale 603 di Sky,no itratti dalla prima stagione diBig. Le nuove avventure seguono le inedite e incredibili giornate subacquee diShark e del suo migliore amico, il pesciolino William, degli amici e della colorata famiglia. Alla fine i due amichetti impareranno sempre una lezione di vita utile per crescere e diventare grandi.Jr è un brand sempre attento ai contenuti e propone ai piccoli telespettatori ...

Pubblicità

LinkaTv : E' iniziato Baby Shark's Big Show su #cartoonito Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato Baby Shark's Big Show su #cartoonito Clicca qui per classifica tweet: -

Agenzia ANSA

... Offset e la figlia guest star della serie di... FOTOGALLERY Ig @real_brown - Ig @ramazzotti_eros Continua gallery %Foto ...Come Teletubbies, Blue'Clues, Yo Gabba Gabba!, Peppa Pig e. Spero di crescere dei figli con una mentalità aperta. Non persone che discriminano. Non sto provando a descrivermi come un ... Fenomeno Baby Shark, 10 miliardi di visualizzazioni YouTube