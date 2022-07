Ascolti TV | Giovedì 30 giugno 2022 Il Summer Hits parte bene 12% | vince Don Matteo 14 8% | gli Scherzi crollano 9 7%

(Di venerdì 1 luglio 2022) Stefano De Martino e Andrea Delogu - TimNella serata di ieri,30, su Rai1 la replica di Don12 ha conquistato 2.115.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Canale5in replica ha incollato davanti al video 1.259.000 spettatori con uno share del 9.7%. Su Rai2 la prima puntata di Timarriva a 1.578.000 spettatori pari al 12%. Su Italia1 FBI: Most Wanted ha raccolto 1.000.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 L’uomo che voleva diventare Cesare è seguito da 735.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 737.000 spettatori (6.1%). Su La7 La figlia del generale registra 768.000 spettatori pari al 5.4%. Su Tv8 Antonino Chef Academy ...

di stagioni un vero fenomeno tv nonostante l'accoglienza piuttosto tiepida sul fronte degli. Tutti con tre puntate a settimana, dal martedì al. "Il programma non è stato cancellato", ...Oggi,30 giugno, a mezzogiorno in punto sono stati resi noti i palinsesti Mediaset 2022/2023 e tra ... Ed in effetti il reality non è stato apprezzato non solo dagli, più bassi delle ...