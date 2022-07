Amici, una ex prof del talent sta per sposarsi e sui social risponde agli insulti (Di venerdì 1 luglio 2022) Fra poche ore un’ex professoressa di Amici convolerà a nozze con la sua fidanzata. Sarà il coronamento di un amore vissuto al riparo dagli occhi indiscreti delle telecamere, sebbene le riviste di gossip ci abbiano provato più volte a dedicarle fiumi di pagine. D’altro canto le due donne sono due volti noti dello spettacolo e della cronaca rosa. Stiamo parlando della cantante Paola Turci e di Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi. La coppia è sempre stata molto discreta e riservata, tant’è che la loro relazione non è mai stata ufficializzata a chiare lettere, se non negli ultimi giorni, quando è uscita la notizia del loro matrimonio. Paola sposerà la sua Francesca domani in Toscana, il matrimonio sarà ufficiato al Comune di Montalcino, a seguire si terrà una cena al castello di Velona, con i parenti e gli ... Leggi su isaechia (Di venerdì 1 luglio 2022) Fra poche ore un’exessoressa diconvolerà a nozze con la sua fidanzata. Sarà il coronamento di un amore vissuto al riparo docchi indiscreti delle telecamere, sebbene le riviste di gossip ci abbiano provato più volte a dedicarle fiumi di pagine. D’altro canto le due donne sono due volti noti dello spettacolo e della cronaca rosa. Stiamo parlando della cantante Paola Turci e di Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi. La coppia è sempre stata molto discreta e riservata, tant’è che la loro relazione non è mai stata ufficializzata a chiare lettere, se non negli ultimi giorni, quando è uscita la notizia del loro matrimonio. Paola sposerà la sua Francesca domani in Toscana, il matrimonio sarà ufficiato al Comune di Montalcino, a seguire si terrà una cena al castello di Velona, con i parenti e gli ...

