Wimbledon 2022 oggi, orari 30 giugno: programma, ordine di gioco, tv, streaming, italiani in campo (Di giovedì 30 giugno 2022) Wimbledon arriva al suo quarto giorno di torneo, dopo che i primi tre sono stati particolarmente agitati tra Covid-19, eliminazioni eccellenti e senso di superiorità, almeno per ora, di Novak Djokovic sul resto dei giocatori. oggi tocca però a Rafael Nadal, che ha debuttato da sostanzialmente imballato contro l'argentino Francisco Cerundolo e ora ha un test leggermente più credibile, ma non ancora al suo livello, nel lituano Ricardas Berankis. Sul Court 1 anche Iga Swiatek è pronta a continuare una caccia allo Slam sui prati che appare non di grande semplicità. Un solo azzurro di scena in singolare, Lorenzo Sonego, opposto al non facile francese Hugo Gaston. Wimbledon 2022, i risultati del 29 giugno: Djokovic e Alcaraz al terzo turno, si ferma Ruud La quarta giornata dell'edizione ...

