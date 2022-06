Voglia d’estate e … di pace

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 30 giugno 2022) La guerra uccide anche, parafrasando un noto film sulla mafia. Il conflitto non si ferma: siamo al giorno 127 e luglio inizia sotto gli stessi pessimi auspici del mese che l’ha preceduto. Ci stiamo colpevolmente abituando alla prima estate di guerra del continente europeo dai tempi della ex Jugoslavia. Sembrerebbe tutto immobile: eppure il numero dei morti, la devastazione e la situazione in Don Bass dice invece che non è affatto così. Non si profila, purtroppo un luglio di. La guerra pesa in molti modi anche lontano dal territorio ucraino: pesa economicamente su gran parte dell’Occidente. Basta aver pagato una bolletta, fatto caso ai prezzi al supermercato – nonostante il maquillage del packaging che ti fa comprare allo stesso prezzo sempre meno quantità di prodotto – o fatto una capatina al distributore di benzina. L’inflazione galoppa, ...