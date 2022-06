Pubblicità

FSToscana : La Toscana è una terra aperta verso i diritti civili. La naturale inclinazione inclusiva, tollerante e progressista… -

Agenzia ANSA

La parola "viaggio" di per sé dovrebbe essere sinonimo di esperienze positive, avventura, divertimento. Eppure, per una gran parte dei+ nel mondo, spesso i viaggi rivelano uno scenario del tutto differente, secondo quanto dimostrato da una ricerca condotta da Booking.com. La piattaforma digitale leader nel settore ...A dominare la classifica è Amsterdam , eletta daicome la città più+ Friendly del mondo . La classifica delle città più+ Friendly. Sul podio anche New York e Londra, due ... Viaggiatori LGBTQ+, ricerca Booking.com per futuro inclusivo ROMA, 30 GIU - La parola "viaggio" di per sé dovrebbe essere sinonimo di esperienze positive, avventura, divertimento. Eppure, per una gran parte dei viaggiatori LGBTQ+ nel mondo, spesso i viaggi rive ...Giugno è il Pride Month: per festeggiare a modo nostro questo mese colorato, ecco i nostri videogiochi preferiti a tema LGBTQ.