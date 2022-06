Vancouver Whitecaps vs Los Angeles FC | pronostico e possibili formazioni

Pubblicità

ftg_soccer : GOAL! Vancouver Whitecaps in Canada Championship Vancouver Whitecaps 2-0 York9 GOAL! Deportivo Saprissa in Costa Ri… - SimoneFalc01 : @Lorenzo11122 Infatti mo’ sto a fà carriera. Fut pisciato da un pezzo. Ne ho appena iniziata una con Vancouver Whit… -

La Gazzetta dello Sport

Nel frattempo, la squadra guidata in panchina da Steven Cherundolo potrebbe conquistare un risultato utile di fronte ai, visto che si trova in testa alla classifica della Western ...Nella MLS in USA si registra il 2 - 1 del Philadelphia Union sul New York City e il pareggio senza reti trae New England Revolution. Nella Liga 1 in Perù il Lima si impone 2 - 0 ... Mls, 20 biglietti in palio per la partita tra Fc Dallas e Vancouver Whitecaps On Tuesday, the New England Revolution announced that the club have signed Thomas “Tommy” McNamara to a two-year contract extension with an additional one-year club option through the 2025 MLS season.When is Vancouver Whitecaps vs Los Angeles on and what time does it start Vancouver Whitecaps vs Los Angeles will take place on Sunday 3rd July, 2022 – 03:00 (UK) Where is Vancouver Whitecaps vs Los ...