Uomini e donne, Isabella Ricci: "Fabio è in ospedale". Come sta (Di giovedì 30 giugno 2022) Isabella Ricci, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha annunciato che Fabio Mantovani è in ospedale. I due si sono conosciuti a Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, e un mese fa si sono sposati. Ora però l'ex cavaliere ha dovuto subire un intervento chirurgico e si trova ancora ricoverato in una clinica. Fabio si è sottoposto a un'operazione al ginocchio, per un problema che doveva risolvere da tempo da "quando era giovane e faceva il calciatore". Fabio Mantovani una volta uscito dalla clinica dovrà sottoporsi a due settimane di riabilitazione. La coppia del Trono Over ha comunque rassicurato i suoi fan che l'intervento è perfettamente riuscito. "Operazione fatta", ha scritto la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022), con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha annunciato cheMantovani è in. I due si sono conosciuti a, il programma di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, e un mese fa si sono sposati. Ora però l'ex cavaliere ha dovuto subire un intervento chirurgico e si trova ancora ricoverato in una clinica.si è sottoposto a un'operazione al ginocchio, per un problema che doveva risolvere da tempo da "quando era giovane e faceva il calciatore".Mantovani una volta uscito dalla clinica dovrà sottoporsi a due settimane di riabilitazione. La coppia del Trono Over ha comunque rassicurato i suoi fan che l'intervento è perfettamente riuscito. "Operazione fatta", ha scritto la ...

