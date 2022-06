Ultime Notizie Roma del 30-06-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

dailynews radiogiornale una buona giornata dalla rete da parte di Francesco Vitale in studio la nato si prepara un mondo più imprevedibile pericoloso dove la Russia spicca come la minaccia più significative diretta la sicurezza degli alleati la Cina non è invece un avversario di una serie sfida che richiede un allargamento della Cooperazione parte non dell'indo-pacifico invitati per la prima volta un vertice del blocco nel governo si respira aria di crisi anche se ufficialmente si trova gettare acqua sul fuoco ma sta di fatto che ieri leader del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte è stato ricevuto al Quirinale dove avuto un colloquio di un'ora con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella fonti pentastellate tengono a far sì che non si accenna tali ipotesi di uscire dal governo continuano a salire i contagi nelle ...