Strage di Viareggio | nell' appello - bis Moretti condannato a 5 anni

reportrai3 : L’ex ad di Fs Moretti contestato in aula dai parenti delle vittime nel giorno della sentenza del processo di appell… - fattoquotidiano : Strage Viareggio, attesa la sentenza d’appello bis. Moretti in aula chiede scusa ai familiari delle vittime, loro l… - magzinemag : L'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti è stato condannato a 5 anni nel processo di appe… - DiegoFi27933574 : RT @LaStampa: Strage Viareggio, appello bis: condanna Moretti a 5 anni - Open_gol : La sentenza del nuovo processo d'appello per la strage di Viareggio -

18.02, Moretti condannato a 5 anni L'ex ad di FS e Rfi Mauro Moretti è stato condannato a 5 anni nel processo di appello bis per laferroviaria di(Lucca) del 29 giugno 2009. Nel primo appello Moretti era stato condannato a 7 anni, in questo nuovo processo disposto dalla Cassazione la procura generale aveva ...Nel processo d'appello - bis per laalla stazione didel giugno 2009, L'ex ad di FS e Rfi Mauro Moretti è stato condannato a 5 anni, due in meno di quanto deciso nel primo appello. Quattro anni e due mesi e 20 giorni, ...Nel processo di appello bis per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, l'ex ad di FS e Rfi Mauro Moretti è stato condannato a 5 anni per ...In tutto ci sono state 13 condanne e 3 assoluzioni per l'incidente ferroviario del giugno 2009 che provocò 32 morti e centinaia di feriti ...