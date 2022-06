Se n’è andata una bella persona: Mauro Villone (Di giovedì 30 giugno 2022) Quando ho letto la notizia, credevo fosse un suo scherzo. Mauro era una persona seria ma a cui piaceva la burla. Invece era proprio vero: Mauro Villone improvvisamente ci ha lasciati sabato scorso. Mauro era un fotografo. Ma anche gestiva con la compagna Lidia la Ong Para Ti a Rio de Janeiro per l’accoglienza di bimbi bisognosi della periferia della grande città. Ma oltre a ciò conosceva e diffondeva la cultura degli Indios, in contrapposizione alla nostra cultura materialista occidentale. Insomma, era tante cose insieme, e tutte belle. Ci conoscemmo anni addietro, quando presi contatto con lui, attirato dalle lotte ideali che egli conduceva contro i governi brasiliani che tolleravano e talvolta alimentavano la distruzione della foresta amazzonica e l’uccisione o lo snaturamento dei suoi abitanti. Ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Quando ho letto la notizia, credevo fosse un suo scherzo.era unaseria ma a cui piaceva la burla. Invece era proprio vero:improvvisamente ci ha lasciati sabato scorso.era un fotografo. Ma anche gestiva con la compagna Lidia la Ong Para Ti a Rio de Janeiro per l’accoglienza di bimbi bisognosi della periferia della grande città. Ma oltre a ciò conosceva e diffondeva la cultura degli Indios, in contrapposizione alla nostra cultura materialista occidentale. Insomma, era tante cose insieme, e tutte belle. Ci conoscemmo anni addietro, quando presi contatto con lui, attirato dalle lotte ideali che egli conduceva contro i governi brasiliani che tolleravano e talvolta alimentavano la distruzione della foresta amazzonica e l’uccisione o lo snaturamento dei suoi abitanti. Ci ...

Pubblicità

h98yuji : crostata alla marmellata di arance di una, cioè la sua era la migliore e dopo che se n'è andata, non l'ho più mangi… - injekvta : In più come cabbo hai fatto a ricevere una diagnosi così fast e non ricevere una diagnosi sbagliata ( spesso l’adhd… - AleTM1908 : RT @mavie_daponte: Per lunghi periodi ti dici è passata, abbiamo svoltato, sto meglio, ma quella è là, dietro gli stipiti della porta della… - Carola28959954 : @PosteSpedizioni Pacco da ritirare da stamattina 8:20 secondo l’avviso lasciato nella casella. 14:06 ì pacco è anch… - startplayjng : oggi se n'è andata una ragazza del mio gruppo al lavoro+ hanno lasciato la casa 3 coinquiline ho la malinconia a mille -

Alessandro Staderini, 30 anni di Jestofunk: "Era il Rinascimento house, Oggi Ipnosi mentale" La gente ha troppi pensieri per la testa e la creatività è andata a farsi benedire. I produttori non sanno cosa siano un do, un re. Non lo so manco io. Però lo sento, ho orecchio, ho il mio colore ... Believe, presente e futuro della musica in digitale Al tempo la visione dominante, da parte dei dirigenti delle grosse case discografiche, era che la musica digitale non sarebbe andata da nessuna parte. Pensavano giusto alle suonerie o a qualche ... Il Fatto Quotidiano La gente ha troppi pensieri per la testa e la creatività èa farsi benedire. I produttori non sanno cosa siano un do, un re. Non lo so manco io. Però lo sento, ho orecchio, ho il mio colore ...Al tempo la visione dominante, da parte dei dirigenti delle grosse case discografiche, era che la musica digitale non sarebbeda nessuna parte. Pensavano giusto alle suonerie o a qualche ... Se n’è andata una bella persona: Mauro Villone