Putin contro i leader occidentali | “A torso nudo sarebbero disgustosi”

(Di giovedì 30 giugno 2022) ASHGABAT –si scaglia. Rispondendo ai capi dei Paesi del G7 che, in occasione del vertice appena concluso al castello di Elmau, in Baviera, si sono lasciati andare a qualche battuta sulche notoriamente il Presidente russo ama sfoggiare durante battute di pesca o caccia,non le L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::ordina allerta difesa nuclearea colloquio con Macron: “Far rispettare a Kiev le norme del diritto umanitario internazionale”ha deciso: diramata la lista dei Paesi ostili, c’è anche l’Italiatelefona a Macron e Scholz: ...

LauraGaravini : Bombardare un centro commerciale pieno di civili è un gesto criminale e un atto terroristico, condanna contro Putin… - rulajebreal : “Il pacifismo è la risposta sbagliata alla guerra in Ucraina. Il vero obiettivo di Putin è lo smantellamento dell'u… - rusembitaly : Nell'81° anniversario dell'inizio della #GrandeGuerraPatriottica, il Presidente Russo V.#Putin ha onorato la memori… - brunolocati1 : @smart5911 @rickyhunter071 @spighissimo @YouTube E vabbè allora va bene così, viva Putin il baluardo democratico c… - lupazzottu : RT @Brunomgiordano: Abbiamo capito che ucraini bianchi europei vanno armati contro putin mostro. Invece i kurdi sono scuretti e in fondo E… -

Lo avevano tirato fuori dal cilindro per tenere insieme un governonatura, leghisti e ... aprendo le porte dell'Italia (e non solo) a un contingente militare selezionato da. Oggi Conte ...e Erdogan , lo zar e il sultano, hanno le medesime nostalgie imperiali e condividono anche l'... O a difendere il suo ex amico Gulen che lui accusa di aver ordito un colpo di Statodi lui. ...ASHGABAT – Putin si scaglia contro i leader occidentali. Rispondendo ai capit dei Paesi del G7 che, in occasione del vertice appena concluso al castello di El ...Un report sui filorussi sta creando scompiglio nel dibattito pubblico. Fra le pagine e i nomi un personaggio d’eccezione: Corrado Augias, conduttore televisivo, intellettuale, giornalista, scrittore.