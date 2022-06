Percassi: “Stiamo lavorando a Pinamonti. Carnesecchi non può restare come secondo” (Di giovedì 30 giugno 2022) Luca Percassi ha parlato del mercato dell’Atalanta in entrata e in uscita ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Di seguito le sue dichiarazioni dell’amministratore delegato. Pinamonti – “E’ un giovane interessante, di sicuro. Ci Stiamo lavorando, vedremo. Ci sarà un incontro oggi per accelerare? No, no…”. DEMIRAL – “Resta sicuro? Sì. Dopo il mercato può portare delle sorprese ma questo non per Demiral, in generale per chiunque. E’ un mercato un po’ particolare, con l’inizio dei ritiri ci saranno situazioni che potranno subire delle accelerate. Noi sappiamo cosa cerchiamo di fare: alcuni obiettivi maturano in un momento, altri più avanti”. EDERSON – “Cosa manca? Ci sono dei dettagli importanti. Ci sono i giocatori, gli agenti e le proprietà: nei prossimi giorni sapremo qualcosa di più concreto e ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Lucaha parlato del mercato dell’Atalanta in entrata e in uscita ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Di seguito le sue dichiarazioni dell’amministratore delegato.– “E’ un giovane interessante, di sicuro. Ci, vedremo. Ci sarà un incontro oggi per accelerare? No, no…”. DEMIRAL – “Resta sicuro? Sì. Dopo il mercato può portare delle sorprese ma questo non per Demiral, in generale per chiunque. E’ un mercato un po’ particolare, con l’inizio dei ritiri ci saranno situazioni che potranno subire delle accelerate. Noi sappiamo cosa cerchiamo di fare: alcuni obiettivi maturano in un momento, altri più avanti”. EDERSON – “Cosa manca? Ci sono dei dettagli importanti. Ci sono i giocatori, gli agenti e le proprietà: nei prossimi giorni sapremo qualcosa di più concreto e ...

