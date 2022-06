Oroscopo Luglio | Gemelli

Leggi su lifeandpeople

21 maggio -21 giugno Frizzanti come una gazzosa. Freschi come un ghiacciolo alla menta. Imprendibili, imprevedibili e leggeri come il vento. Un momento ci siete, l'attimo dopo siete spariti. Tenervi a freno non è facile. Mercurio continua a offrivi il massimo di astuzia e rapidità. C'è chi vi vorrebbe più tranquilli, più vicini e presenti ma voi non potete star chiusi in situazioni statiche, ne soffrireste troppo. Se vivete una storia che toglie ossigeno e vi fa sentire come un uccellino in gabbia, rischia di arrivare al capolinea. Sul lavoro Giove vi lancia in avanti. Potete accantonare la prudenza e sfoderare la vostra verve comunicativa.