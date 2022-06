Napoli, De Laurentiis vuole puntare su Zerbin e Gaetano. I due saranno a disposizione di Spalletti. Definiti i ruoli (Di giovedì 30 giugno 2022) De Laurentiis ha deciso, Zerbin e Gaetano resteranno a Napoli a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Definiti i ruoli dei due calciatori. CALCIOMERCATO Napoli. Zerbin e Gaetano resteranno a Napoli, lo ha deciso il presidente Aurelio De Laurentiis. Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano saranno a Dimaro per effettuare il ritiro agli ordini di Spalletti. Lo rivela il giornalista Raffaele Auriemma: “De Laurentiis vuole puntare sui giovani di rientro dai prestiti in Serie B, la Cremonese promossa nella massima serie per Gaetano e il ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 30 giugno 2022) Deha deciso,resteranno adel tecnico Lucianodei due calciatori. CALCIOMERCATOresteranno a, lo ha deciso il presidente Aurelio De. Alessioe Gianlucaa Dimaro per effettuare il ritiro agli ordini di. Lo rivela il giornalista Raffaele Auriemma: “Desui giovani di rientro dai prestiti in Serie B, la Cremonese promossa nella massima serie pere il ...

Pubblicità

claudioruss : Falso in bilancio è la principale ipotesi investigativa che ha condotto la Guardia di Finanza a sequestrare il cont… - repubblica : Inchiesta della Procura di Napoli sull'acquisto di Osimhen: indagato De Laurentiis - Gazzetta_it : Affare Osimhen: De Laurentiis indagato per falso in bilancio #napoli - infoitsport : GAZZETTA – Napoli Maximiano con Meret: il segnale del Granda apre le porte a De Laurentiis - CalcioNapoli24 : -