Morto Giovanni Mondini, ex sindaco e imprenditore con un impero da 100 milioni (Di giovedì 30 giugno 2022) Si è spento all'età di 89 anni Giovanni Mondini, ex sindaco e noto imprenditore, ritenuto il "re" delle macchine confezionatrici. Mondini nel dolore la sua numerosa famiglia, in attesa dei funerali che si terranno nella... Leggi su today (Di giovedì 30 giugno 2022) Si è spento all'età di 89 anni, exe noto, ritenuto il "re" delle macchine confezionatrici.nel dolore la sua numerosa famiglia, in attesa dei funerali che si terranno nella...

