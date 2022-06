Mertens al passo d’addio | oggi scade il suo contratto col Napoli

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ il giorno degli addii. Di porte che si chiudono e di portoni che, al contrario, si spalancano. Ma anche di fasi o periodi che vengono consegnati alla storia. Il caso di Driesè emblematico: sbarcato anel 2013, con la casacca azzurra ha collezionato 295 presenze e firmato 113 gol, divenendo il primatista assoluto di segnature nella storia del club partenopeo.il suo, domani cambierà aria (Anversa? Lazio? Roma?). Voleva restare all’ombra del Vesuvio, non gli è arrivata alcuna proposta di rinnovo e allora adieu (per dirla nella sua lingua). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

