LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Bedel argento ed Esposito bronzo nel judo, inizia bene l’atletica! (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.17 ATLETICA – Nei 400 ostacoli maschili José Bencosme (49.55) e Mario Lambrughi (50.32) accedono alla finale! 19.12 ATLETICA – Nel lancio del martello femminile dopo due serie è quinta Lucia Prinetti Anzalapya con 62.59, mentre è settima Nadia Maffo con 61.82. 19.06 ATLETICA – iniziata la prima giornata di gare. Qui la DIRETTA dedicata di OA Sport. LIVE Atletica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Dallavalle punta al titolo nel triplo! 18.59 CALCIO – iniziato il secondo tempo di Italia-Turchia. Si riparte dallo 0-0 dei primi 45?. 18.52 judo – argento ITALIA!!!!!! Nei -81 kg maschili Kenny Komi Bedel cede in finale ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.17 ATLETICA – Nei 400 ostacoli maschili José Bencosme (49.55) e Mario Lambrughi (50.32) accedono alla finale! 19.12 ATLETICA – Nel lancio del martello femminile dopo due serie è quinta Lucia Prinetti Anzalapya con 62.59, mentre è settima Nadia Maffo con 61.82. 19.06 ATLETICA –ta la prima giornata di gare. Qui ladedicata di OA Sport.Atletica,delin: Dallavalle punta al titolo nel triplo! 18.59 CALCIO –to il secondo tempo di Italia-Turchia. Si riparte dallo 0-0 dei primi 45?. 18.52ITALIA!!!!!! Nei -81 kg maschili Kenny Komicede in finale ...

