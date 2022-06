L’Inter dimentica Perisic | la maglia numero 14 va ad Asllani

(Di giovedì 30 giugno 2022) Altra giornata di annunci per, che, all’indomani dell’ufficializzazione del ritorno di Romelu Lukaku, ha accolto anche Kristjancome nuovo rinforzo a centrocampo. Tramite i propri canali social, il club nerazzurro ha svelato ildiche verrà indossato dal talento ex Empoli: si tratta del14. Undi certo non banale, in quanto fino a poche settimane fa apparteneva ad Ivan, passato al Tottenham di Antonio Conte. Un’eredità importante, quindi, per, mentredimostra di aver già voltato pagina nei confronti di uno dei trascinatori dell’ultima stagione e del precedente scudetto. SportFace.

Un campionato così non si dimentica. Un campionato in cui scudetto e retrocessioni sono decisive... la Coppa Italia vinta dall'Inter contro la Juventus... Mi ha chiamato l'a.d. della Lega De Siervo, che è un carissimo amico. Il ritorno di Lukaku all'Inter: l'amore tradito è una scottatura. Ci vuole tempo per dimenticare