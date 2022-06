Il caso Pucci-Zorzi esplode sui social (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Sui social esplode il caso Pucci-Zorzi. Il comico Andrea Pucci finisce sulla graticola per un’infelice battuta omofoba all’indirizzo di Tommaso Zorzi utilizzata in uno spettacolo. A renderlo noto è stato lo stesso Zorzi. L’influencer ed ex vincitore di ‘Grande Fratello Vip’ ha raccontato nelle sue storie Instagram di aver saputo da un’amica che durante uno spettacolo, per scherzare sul gran numero di tamponi anticovid, il comico avrebbe detto: “Se sei fortunato il tampone te lo fanno in una narice, se sei str… te lo fanno in due narici, se sei molto str… te lo fanno in gola, se sei Zorzi in c..o”. A quel punto Zorzi, dopo aver premesso di non voler fare polemica ma di replicare solo perché tirato in ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Suiil. Il comico Andreafinisce sulla graticola per un’infelice battuta omofoba all’indirizzo di Tommasoutilizzata in uno spettacolo. A renderlo noto è stato lo stesso. L’influencer ed ex vincitore di ‘Grande Fratello Vip’ ha raccontato nelle sue storie Instagram di aver saputo da un’amica che durante uno spettacolo, per scherzare sul gran numero di tamponi anticovid, il comico avrebbe detto: “Se sei fortunato il tampone te lo fanno in una narice, se sei str… te lo fanno in due narici, se sei molto str… te lo fanno in gola, se seiin c..o”. A quel punto, dopo aver premesso di non voler fare polemica ma di replicare solo perché tirato in ...

