Elisabetta Canalis si gode ‘vacanze magiche’ | la posa in bikini incanta

Pubblicità

SkyTG24 : Da Chiara Ferragni a Elisabetta Canalis, i costumi delle celebrities per l'estate 2022 - andreabell96 : Comunque a me la pubblicità di Elisabetta Canalis sulla Liguria mi spezza ??, con l'accento così familiare - SoniaSamoggia : RT @fanpage: 'Da quel giorno mia figlia non è più andata a scuola” Elisabetta Canalis dopo gli ultimi tragici eventi che hanno sconvolto un… - teresacapitanio : RT @fanpage: 'Da quel giorno mia figlia non è più andata a scuola” Elisabetta Canalis dopo gli ultimi tragici eventi che hanno sconvolto un… - fanpage : 'Da quel giorno mia figlia non è più andata a scuola” Elisabetta Canalis dopo gli ultimi tragici eventi che hanno s… -

è in Italia per le vacanze estive ma racconta la situazione in California dove vive, dopo la sparatoria avvenuta in una scuola del Texas. In occasione di un'intervista al ...A lei si affidano volti noti come, Diletta Leotta e tantissime altre stelle dello spettacolo, ma di Margherita Fais c'è molto di più da dire. Il cognome svela subito le sue origini ...Elisabetta Canalis ha spiegato che dopo l’ultima strage in Texas per colpa della diffusione delle armi da fuoco negli Stati Uniti, ha deciso di non mandare più sua figlia Skyler a scuola.La showgirl confessa quanto lei e il marito Brian Perri siano preoccupati per Skyler Eva L’ex velina racconta di come stia gestendo la formazione della bambina di 6 anni Elisabetta Canalis e il marito ...