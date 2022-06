Draghi al Quirinale da Mattarella per informarlo su vertici internazionali (Di giovedì 30 giugno 2022) Nel primo pomeriggio il consiglio dei ministri che affronterà il caro bollette, poi la conferenza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 giugno 2022) Nel primo pomeriggio il consiglio dei ministri che affronterà il caro bollette, poi la conferenza ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Draghi al Quirinale dal presidente della Repubblica Mattarella per fare il punto sugli impegni internazionali #ANSA - christianrocca : Grazie @matteorenzi e @Quirinale per Draghi. E pensare che tutto il Parlamento e tutti i giornali, tranne… - Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato ricevuto in serata al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarel… - cavalierebianc5 : RT @tempoweb: #Draghi sale al #Quirinale, incontro con #Mattarella. Alta tensione nel #governo #lega #m5s #grillo #conte. 30giugno https:/… - Ori254 : RT @salvini_giacomo: Questa mattina il presidente del Consiglio Mario Draghi è salito al Quirinale per un colloquio di oltre un’ora con il… -