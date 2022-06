Da Poste Italiane contenuti multimediali per conoscere la blockchain e le sue possibili applicazioni (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – In collaborazione con TGPoste.Poste.it La tecnologia blockchain è in costante evoluzione, sia nei modelli che nella possibilità di applicazioni pratiche, rendendola sempre più integrabile in aziende e amministrazioni pubbliche. Poste Italiane ha realizzato tre podcast in cui gli esperti aziendali, che seguono i progetti di Innovation Strategy, illustrano la tecnologia partendo dalla sua struttura, passando per il percorso di una transazione. Tanti i vantaggi presentati: rispetto ad una rete tradizionale con unico data base, la presenza di un registro distribuito costituisce una delle garanzie dell’integrità del ledger: più è distribuita una blockchain più è sicura. Molte inoltre le evoluzioni in corso, che mirano ad innovare ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – In collaborazione con TG.it La tecnologiaè in costante evoluzione, sia nei modelli che nellatà dipratiche, rendendola sempre più integrabile in aziende e amministrazioni pubbliche.ha realizzato tre podcast in cui gli esperti aziendali, che seguono i progetti di Innovation Strategy, illustrano la tecnologia partendo dalla sua struttura, passando per il percorso di una transazione. Tanti i vantaggi presentati: rispetto ad una rete tradizionale con unico data base, la presenza di un registro distribuito costituisce una delle garanzie dell’integrità del ledger: più è distribuita unapiù è sicura. Molte inoltre le evoluzioni in corso, che mirano ad innovare ...

