Covid: il gip non archivia l'inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio (Di giovedì 30 giugno 2022) Il gip di Milano Alessandra Cecchelli non ha accolto la richiesta di archiviazione dell'inchiesta sugli anziani morti al Pio Albergo Trivulzio, storica 'baggina', nella prima ondata Covid del 2020, e ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) Il gip di Milano Alessandra Cecchelli non ha accolto la richiesta dizione dell'sugli anziani morti al Pio, storica 'baggina', nella prima ondatadel 2020, e ...

Pubblicità

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Covid: il gip non archivia l'inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio Respinta istanza della Procura… - rtl1025 : ?? Il gip di #Milano #AlessandraCecchelli non ha accolto la richiesta di archiviazione dell'inchiesta sugli anziani… - AndriaLiveIt : #Andria Donna di Barletta contrae il Covid e muore dopo il ricovero ad Andria: Gip ordina ulteriori indagini - BarlettaLiveIt : Donna di Barletta contrae il Covid e muore dopo il ricovero ad Andria: Gip ordina ulteriori indagini… - Vittori48044829 : RT @occhio_notizie: 'Luigi non è morto per l’incapacità di chi doveva salvarlo ma per il virus del secolo', la decisione del gip https://t.… -