Calciomercato Juve | si tratta con l’Eintracht per chiudere Kostic

(Di giovedì 30 giugno 2022) . 5 milioni da limare Per lantus il colpo Cambiaso dal Genoa non preclude l’arrivo di. Stando a quanto scrive Leggo, infatti, laè ancora forte sull’esterno serbo con cui ha già trovato un accordo per un contratto triennale da 2,5 milioni annui. Quel che manca è l’intesa conFrancoforte: il club tedesco chiede 20 milioni, laoffre 15. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Accordo vicino tra #Juventus e #Genoa per #Cambiaso e #Dragusin - Gazzetta_it : Juve, è un attacco a forza 4: Di Maria e Kostic con Chiesa e Vlahovic! - Gazzetta_it : #Zaniolo, c’è solo la Juve: perché si può fare e cosa frena la trattativa #calciomercato - ProfidiAndrea : ?? #Mandragora, c'è l'accordo! Sky: 'La scelta tra Fiorentina e #Torino' Con due proposte sul tavolo, il giocatore… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Calciomercato Juventus, proposto scambio all’Inter: secco no di Marotta #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA https:… -

: si tratta con l'Eintracht per chiudere Kostic. 5 milioni da limare Per la Juventus il colpo Cambiaso dal Genoa non preclude l'arrivo di Kostic. Stando a quanto scrive Leggo, ...2 Arthur vuole essere allenato da Xavi e può tornare al Barcellona : lo sostiene Sport , secondo cui il centrocampista brasiliano può lasciare la Juventus in estate e, con un prestito, fare ritorno in ...L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, ai microfoni di Tuttosport ha fatto intendere come De Ligt possa andare via ...Intervistato da Tuttosport, l'ad della Juve Maurizio Arrivabene ha detto la sua anche sulle dinamiche del calciomercato. "Se è la Juve di Allegr ...