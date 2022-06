Bonus 200€, INPS chiarisce: questa categoria non deve presentare domanda (Di giovedì 30 giugno 2022) Tra i percettori del Bonus 200 euro, l’INPS eroga in automatico il contributo a questi soggetti senza che debbano fare domanda. Chi sono Mancano pochi giorni alla conclusione del fitto calendario fiscale di giugno: ovvero tutti gli adempimenti ed impegni di pagamento che hanno coinvolto i contribuenti almeno (per la maggior parte delle scadenze) nella L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 30 giugno 2022) Tra i percettori del200 euro, l’eroga in automatico il contributo a questi soggetti senza che debbano fare. Chi sono Mancano pochi giorni alla conclusione del fitto calendario fiscale di giugno: ovvero tutti gli adempimenti ed impegni di pagamento che hanno coinvolto i contribuenti almeno (per la maggior parte delle scadenze) nella L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

CommJumped : @ilsagal Reddito di cittadinanza + bonus 200 € ma lo definisci stipendio + premio pazzesco - FilcamsER : Con la busta paga di Luglio sarà erogata l’indennità una tantum del DL AIUTI - Bonus 200€ - a tutti i dipendenti ch… - Lucamarty : @teska76 @nonnis73 Tra le altre cose il bonus facciate non richiedeva nemmeno di raggiungere un vantaggio in termin… - zazoomblog : Bonus 200 euro non è automatico: serve lauto dichiarazione. Ecco il MODULO DA SCARICARE - #Bonus #automatico:… - Millazena : Il bonus 200€ a dipendenti ed altre piccole categorie mentre per gli autonomi ancora non è certo nulla, ennesima co… -