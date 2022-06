Alessandro Iannoni ancora una volta sbotta contro sua madre Carmen Di Pietro: "Ma vi sembra normale?" (Di giovedì 30 giugno 2022) Alessandro Iannoni, il celebre figlio di Carmen Di Pietro, ha postato delle storie su Instagram all'interno delle quali per l'ennesima volta se la prende con sua madre che lo costringe a fare qualcosa di...particolare! Scopriamo insieme cos'è successo. Carmen Di Pietro ha da poco concluso la sua edizione de L'Isola dei Famosi e continua a regalare gioie a tutti i suoi fan. Distintasi nel reality show per il comportamento da mamma chioccia assunto nei confronti del figlio Alessandro, ha fatto un percorso davvero particolare. È riuscita ad ottenere un buon riscontro di pubblico e a raggiungere il terzo posto del format. Quando Iannoni è andato via dal reality honduregno per proseguire i suoi studi e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 30 giugno 2022), il celebre figlio diDi, ha postato delle storie su Instagram all'interno delle quali per l'ennesimase la prende con suache lo costringe a fare qualcosa di...particolare! Scopriamo insieme cos'è successo.Diha da poco concluso la sua edizione de L'Isola dei Famosi e continua a regalare gioie a tutti i suoi fan. Distintasi nel reality show per il comportamento da mamma chioccia assunto nei confronti del figlio, ha fatto un percorso davvero particolare. È riuscita ad ottenere un buon risdi pubblico e a raggiungere il terzo posto del format. Quandoè andato via dal reality honduregno per proseguire i suoi studi e ...

Pubblicità

StraNotizie : UeD: Alessandro Iannoni rifiuta il trono. Ecco il perché - zazoomblog : Isola dei Famosi Alessandro Iannoni torna sull’isola: la reazione di Carmen (VIDEO) - #Isola #Famosi #Alessandro… - 361_magazine : - redazionerumors : L'ex naufrago ha mostrato su Instagram l'esito dell'esame universitario per cui ha lasciato l'isola dei Famosi. Sco… - zazoomblog : Carmen Di Pietro: Il mio trucco per pagare subito le bollette in Posta centra Alessandro Iannoni - #Carmen #Pietro… -