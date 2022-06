Zelensky a Nato | ci serve artiglieria moderna

(Di mercoledì 29 giugno 2022) - Il leader ucraino in teleconferenza:anche sostegno finanziario contro Mosca, aiuti per 5 mld di dollari al mese. Le ultime notize dal vertice dell'Alleanza ...

- Il leader ucraino in teleconferenza: serve anche sostegno finanziario contro Mosca, aiuti per 5 mld di dollari al mese. Le ultime notize dal vertice dell'Alleanza ...... il presidente Volodymyrha diramato un tragico conteggio: "Il numero totale di missili ... L'altra sfida alla Russia si gioca sul tavolo della: si avvicina l'ingresso di Svezia e Finlandia ...Roma, 29 giu. (LaPresse) - "La guerra non dovrebbe trascinarsi. Abbiamo bisogno di sistemi molto più moderni, di artiglieria moderna". Lo ha detto il ...'E' imperativo impedire alla Russia di rimanere nel Consiglio di sicurezza Onu finche' il suo terrorismo continuera'. E' imperativo istituire ...