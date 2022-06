Un palestinese ucciso in scontri in Cisgiordania con Israele

Pubblicità

Un manifestante palestinese è stato ucciso questa mattina in duri scontri con l'esercito israeliano a Jenin, nel nord della Cisgiordania. Lo ha riferito il ministero della sanità locale, citato dall'agenzia Wafa. Il segretario regionale di Rifondazione Comunista: "La maggioranza regionale premia coloro i quali hanno ucciso la giornalista Abu Akleh di Al Jaazera"