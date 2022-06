Ultime Notizie Roma del 29-06-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono non Ferrigno 3 morti e 5 feriti in un attacco preso un evilman te con un missile Russo contro un palazzo nella città Ucraina di Nicolai Sono in corso operazioni di soccorso due persone sono morte tre sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti invece nel Ucraina nord orientale il numero totale di missili russi che hanno colpito le nostre città è già di 2811 affermato tedeschi in un video La scorsa notte tutti è il terrore russo che sta uccidendo le persone innocenti in questa guerra contro il popolo ucraino e Mosca accusato la Norvegia di bloccare il transito verso le isole svalbard ha minacciato rappresaglie contro Oslo oggi a Madrid se aperto il vertice nato il segretario James altenberg afferma il leader prenderanno anche la storica decisione di ...