Inter - Lukaku, ennesimo capolavoro di. Ora è: Romelu Lukaku è nuovamente un giocatore dell'Inter. Un vero e proprio capolavoro da parte diche, dopo averlo venduto al ...Nelle prossime ore Lukku dovrebbe arrivare a Milano e rendereil suo passaggio, come conferma anche l'amministratore delegatoalla Gazzetta dello Sport : 'Quando arriva Penso ... UFFICIALE, Marotta confermato presidente Adise | Serie A L'Associazione dei direttori sportivi e segretari del calcio (Adise) ha riconfermato presidente, all'unanimità, per il prossimo quadriennio l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta. L'assemblea elettiva, in ...Paulo Dybala, dopo l'addio alla Juventus, deve ancora trovare una squadra. Per ora, però, nessuno è intenzionato a soddisfare le sue pretese di ingaggio ...