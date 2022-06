Ucraina, Johnson: “Se Putin fosse stato una donna non avrebbe fatto questa guerra” (Di mercoledì 29 giugno 2022) LONDRA – “Se Putin fosse stato una donna, cosa che ovviamente non è, non penso proprio che si sarebbe imbarcato in questa pazza e machista guerra di invasione e violenza”. Lo ha detto all’emittente tedesca Zdf il premier britannico Boris Johnson dopo il G7 in Baviera, aggiungendo che se da una parte i leader che hanno partecipato al vertice vogliono “disperatamente” la pace, al momento “non esiste possibilità di accordo”. “Putin – ha spiegato – non sta facendo alcuna offerta per un accordo e allo stesso tempo Zelensky, da parte sua, non può farne una”. E ancora: “Se cercate un esempio perfetto di maschilismo tossico, lo potete trovare guardando cosa Putin sta facendo in Ucraina”, ha aggiunto Johnson, ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 29 giugno 2022) LONDRA – “Seuna, cosa che ovviamente non è, non penso proprio che si sarebbe imbarcato inpazza e machistadi invasione e violenza”. Lo ha detto all’emittente tedesca Zdf il premier britannico Borisdopo il G7 in Baviera, aggiungendo che se da una parte i leader che hanno partecipato al vertice vogliono “disperatamente” la pace, al momento “non esiste possibilità di accordo”. “– ha spiegato – non sta facendo alcuna offerta per un accordo e allo stesso tempo Zelensky, da parte sua, non può farne una”. E ancora: “Se cercate un esempio perfetto di maschilismo tossico, lo potete trovare guardando cosasta facendo in”, ha aggiunto, ...

