Tuffi | Mondiali 2022 | la Cina fa suo il Team Event e vince il centesimo oro Sul podio Francia e Gran Bretagna

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Lacontinua a monopolizzare il primo gradino delneidia Budapest. La coppia Quan Hongchan/Bai Yuming ha conquistato la vittoria nele questo è un successo storico per la nazione asiatica. Si tratta infatti della centesima medaglia d’oro iridata nella storia per la, un numero davvero impressionante e che potrebbe aumentare già oggi, visto che sono in programma anche la finale del metro femminile e del sincro misto dai tre metri. Ilè una gara che vede entrambi i tuffatori (uomo e donna) tuffarsi sia dal trampolino dei tre metri sia dalla piattaforma. La coppia cinese ha dominato, imponendosi con il punteggio di 391.40 in una gara che non ha mai visto in discussione la loro ...